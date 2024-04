Berenberg verlaagt koersdoel NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor NX Filtration verlaagd van 8,50 naar 7,30 euro, vanwege de verwatering die optreedt door de uitgifte van nieuwe aandelen, maar handhaafde het koopadvies. Dat bleek maandag uit een analistenrapport. Met het opgehaalde kapitaal denken de analisten dat NX Filtration nu voldoende cash heeft om door te gaan tot het bedrijf zelf cash genereert, wat naar verwachting in 2027 gebeurt. Dat neemt volgens Berenberg niet weg dat NX Filtration een sterke commerciële prestatie moet leveren in de komende jaren, om de waardering te rechtvaardigen en om het vertrouwen van beleggers terug te winnen, nadat de omzet vorig jaar stagneerde. Het halen van de eigen outlook is volgens de bank belangrijk om dit vertrouwen te herstellen. Berenberg ziet echter positieve signalen in de recente orders. Bovendien worden enkele grote orders die vorig jaar werden uitgesteld door grote eindgebruikers waarschijnlijk dit jaar opnieuw opgestart. Als zo'n groot project wordt binnengesleept, kan dat een sterke aanjager zijn voor het aandeel, denken de analisten. Het aandeel NX Filtration sloot vrijdag op 3,16 euro. Bron: ABM Financial News

