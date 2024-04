AEX vlak van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de openingsbel fractioneel in het groen op 884,36 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent won. Onder de hoofdaandelen ging halfgeleider Besi aan kop met een winst van 1,5 procent. IMCD was met twee procent de grootste daler. Volgens een bron van ABM Financial News zou een grote aandeelhouder van IMCD 2,1 miljoen aandelen aanbieden tegen een prijs van 149,50 euro per aandeel. In de AMX won AMG krap twee procent. Inpost verloor ruim een half procent. In de AScX won bouwer BAM ruim zeven procent. Bron: ABM Financial News

