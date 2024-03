Europese beurzen in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur lager, terwijl beleggers bleven kijken naar de verwachtingen voor de rente en inflatie. De brede STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 508,42 punten, de Duitse DAX daalde fractioneel tot 18.200 punten en de Franse CAC verloor 0,4 procent tot 8.119 punten. De Britse FTSE100 index daalde 0,3 procent tot 7.903 punten. De brede Europese aandelenindex Stoxx 600 sloot vrijdag voor de negende week op rij met winst. "Dat is de langste positieve reeks in bijna twaalf jaar", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Indien de economische cijfers op een voorzichtig herstel blijven wijzen, de inflatie vertraagt, rentes omlaag kunnen en de winstgroei van bedrijven gaat herstellen, worden Europese aandelen iets aantrekkelijker." Danske Bank Research rekent op drie renteverlagingen door de ECB dit jaar, maar economische cijfers wijzen op een toenemende kans dat dit er minder worden. Dat komt niet in de laatste plaats door de nadruk die de ECB legt op de binnenlandse inflatie en de prijzen van diensten. Twee maanden geleden was de kans juist aanwezig dat er meer dan drie verlagingen zouden volgen dit jaar. Deze week zijn er economische cijfers over de Amerikaanse gezinsinkomens en uitgaven, met een prijsindex die de favoriete inflatie-indicator van de Federal Reserve is. Olie werd vanochtend duurder. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 0,7 procent tot 81,16 dollar, terwijl Brent-olie voor juni 0,6 procent duurder wer op 85,33 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0843. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0805 op de borden. Bedrijfsnieuws De aandelen van gokbedrijf Entain zijn dit jaar tot nu toe 20 procent gedaald. Dat het bedrijf geen CEO heeft, is niet goed voor de stemming volgens analisten van Berenberg. Daarbij zal nieuwe regelgeving in het VK en Nederland het resultaat met 40 miljoen pond laten dalen in 2024, gevolgd door een kleinere daling in de eerste helft van 2025, denken de analisten. Het aandeel daalde maandag 0,2 procent. Doehetzelfketen Kingfisher gaat de organisatie vereenvoudigen in Frankrijk om de ketens Castorama en Brico Deppt winstgevender te maken. Het aandeel daalde in Londen met 0,3 procent. Delivery Hero ziet de CFO vertrekken. Het aandeel verloor meer dan 4 procent. De Britse verzekeraar Direct Line daalde met bijna 13 procent, nadat het Belgische Ageas liet weten af te zien van een overname. Het aandeel Ageas steeg in Brussel met bijna 2 procent. De Europese Commissie maakt bezwaar tegen de geplande overname van ITA Airways door Deutsche Lufthansa wat kan leiden tot hogere prijzen en een slechtere service op passagiersvluchten vanuit en naar Italië. Het aandeel Lufthansa verloor bijna een procent. De Europese Commissie onderzoekt ook of Alphabet, Apple en Meta de regelgeving voor digitale markten overtreden door gebruikers te "sturen" in hun appwinkels Google Play en App Store, terwijl Alphabet gebruikers ook naar zichzelf zou doorverwijzen in de zoekmachine van Google. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden tot 0,3 procent in het rood. Wall Street sloot vrijdag verdeeld. De S&P 500 verloor 0,1 procent op 5.234,18 punten, de Dow Jones index daalde 0,8 procent op 39.475,90 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 16.428,82 punten. Dat was een nieuwe all time high voor de techzware index. Bron: ABM Financial News

