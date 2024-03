KBC zet koopadvies op Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities gaat het aandeel Just Eat Takeaway volgen met een koopadvies en een koersdoel van 18,00 euro. Dat maakte de bank maandagochtend bekend in een analistenrapport. De Amsterdamse maaltijbezorger behaalt bewezen toonaangevende marges in Noord-Europa. Na de pandemie herstelden de marges snel, dankzij kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen, aldus KBC. Deze trend zal zich ook in 2024 voortzetten, voorzien de analisten, met een positieve vrije kasstroom als resultaat. Dat biedt, in combinatie met de sterke balans, ook ruimte voor een extra aandeelhoudersrendement, denken de analisten. Het aandeel Just Eat Takeaway noteerde maandag onveranderd op 15,00 euro. Bron: ABM Financial News

