'Ebusco schrapt arbeidsplaatsen'

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco gaat bij de hoofdvestiging in Deurne tientallen arbeidsplaatsen schrappen. Dit schreef het Eindhovens Dagblad. Het zou daarbij gaan op werknemers met een tijdelijk contract en uitzendkrachten. Werknemers met een vast contract zouden volgens de krant niet voor hun baan hoeven vrezen. De bussenbouwer besloot vorig jaar na aanhoudende problemen met de aanvoer van componenten in Deurne om de productie deels uit te besteden aan assemblagepartners in het buitenland. Bron: ABM Financial News

