Geen verrassingen bij ASR

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft niet verrast met zijn resultaten over de tweede helft van 2023, na de indicaties die de verzekeraar al gaf bij de beleggersdag in november. De solvabiliteit was iets beter dan ING had voorzien en zal verbeteren door de verkoop van Aegons bank Knab. Het dividend van 1,81 euro per aandeel ligt net iets onder de verwachting van 1,82 euro van ING. Analist Jason Kalamboussis merkte op dat de schadeverzekeringen het goed deden met een gecombineerde ratio van 92,1 procent, dankzij goede resultaten bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 52,00 euro voor ASR. Het aandeel stond donderdag 2,6 procent lager op 42,23 euro. Bron: ABM Financial News

