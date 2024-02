Notulen: Fed is bang om te snel de rente te verlagen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De meeste leden van de Federal Reserve uitten tijdens de beleidsvergadering vorige maand hun bezorgdheid over het te snel verlagen van de rente, waardoor de prijsdruk zich zou kunnen verankeren, in tegenstelling tot het risico dat de rente te lang te hoog blijft. Dit bleek uit de notulen van de bijeenkomst van de Fed die woensdag werden vrijgegeven. "De meeste deelnemers wezen op de risico's van het te snel versoepelen van het monetaire beleid", zo bleek uit de notulen van de bijeenkomst van 30 en 31 januari. Slechts twee functionarissen wezen op de risico's "die gepaard gaan met het te lang handhaven van een al te restrictief beleid". De afgelopen twee jaar heeft de Fed de rente in het snelste tempo in vier decennia verhoogd om de inflatie te bestrijden. Sinds juli vorig jaar hanteert de centrale bank een federal-funds-rate van 5,25 tot 5,50 procent, terwijl de inflatie afnam. Tijdens een persconferentie na de bijeenkomst van vorige maand zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat de functionarissen waarschijnlijk niet zullen overwegen de rente te verlagen tijdens hun volgende bijeenkomst van 19 en 20 maart. De economische data die de afgelopen drie weken zijn vrijgegeven, hebben nog eens onderstreept waarom Fed-functionarissen sceptisch staan tegenover de verwachtingen van beleggers over een naderende en aanhoudende periode van renteverlagingen. Powell heeft gezegd dat de functionarissen van de centrale bank meer bewijs willen zien dat inflatie duurzaam richting de doelstelling van 2 procent beweegt. "Binnenkomende data hoeven niet beter te zijn dan wat we hebben gezien, of zelfs maar zo goed. Het moet gewoon goed zijn", zei hij eerder deze maand in een interview op '60 Minutes'. Uit het schriftelijk verslag van de bijeenkomst bleek dat sommige functionarissen van mening zijn dat de recente verbeteringen in de inflatie eenmalige ontwikkelingen betreffen. "Desalniettemin waren zij van mening dat er de laatste tijd aanzienlijke vooruitgang is geboekt", aldus de notulen. De functionarissen wezen op het risico dat de vertraging van de inflatie zou kunnen stagneren of omslaan als de consumentenbestedingen sterker zouden zijn dan verwacht of als de financieringskosten zouden dalen en andere financiële omstandigheden zouden verbeteren. Tijdens de voorlaatste bijeenkomst in december dachten de meeste leden van het beleidscomité nog dat ze de rente dit jaar ongeveer drie keer konden verlagen, op voorwaarde dat de inflatie tegen het einde van dit jaar onder de 2,5 procent zou dalen. Tijdens de bijeenkomst eind januari werd deze visie overboord gegooid. In plaats daarvan werd een neutraal standpunt ingenomen door op te merken dat de risico's voor het realiseren van de doelstellingen van een gezonde arbeidsmarkt en lage inflatie richting een 'beter evenwicht' beweegt. De functionarissen oordeelden dat de beleidsrente in deze verkrappingscyclus waarschijnlijk op zijn hoogste niveau noteert. Powell zei na de bijeenkomst dat de Fed de rente mogelijk langzamer zal verlagen of het proces zal vertragen als de inflatie hardnekkiger zou blijken te zijn. De rente zou daarentegen sneller kunnen worden verlaagd als de arbeidsmarkt verzwakt of als sprake is van een "zeer, zeer overtuigend lagere inflatie", zie hij. Op 19 en 20 maart vindt de volgende beleidsvergadering van de Fed plaats. Bron: ABM Financial News

