ING stelt zwaar teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft over het vierde kwartaal een lager dan verwachte geschoonde winst met tegenvallende rentebaten gepresenteerd en gaf een verwachting voor de rentebaten in 2024 af die erg voorzichtig is. Dit stelde Kepler Cheuvreux donderdag in een rapport. De winst zonder de voorzieningen voor oninbare leningen was 7 procent lager dan Kepler Cheuvreux had verwacht en de rentebaten waren 3 procent lager dan voorzien, stelde analist Benoit Petrarque. De rentebaten van 3,88 miljard euro waren volgens de analist "geschoond" bijna 3 procent lager dan de consensus, en dat is een grote tegenvaller, stelde Petrarque. ING schetste voor 2024 een daling van de netto rentebaten tot 15 à 15,5 miljard euro, op basis van een geleidelijke daling van de spaarmarge tot 100 basispunten aan het einde van 2024. Dat is volgens Kepler Cheuvreux een erg conservatieve aanname. Petrarque denkt dat ING veel te somber is ten aanzien van de asymmetrie in de boekhouding en rekent zelf op 16,1 tot 16,6 miljard euro aan schone rentebaten in 2024. Kepler Cheuvreux verwacht een neerwaartse bijstelling van de consensusverwachting voor de winst met 5 tot 10 procent. Het aandeel ING noteerde donderdag 8,3 procent lager op 12,09 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.