AEX wint licht terrein in afwachting cijfers techreuzen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het dinsdag rustig aan, in afwachting van een serie grote Amerikaanse techbedrijven die de komende dagen hun boeken openen.

Rond de klok van half twaalf won de AEX 0,4 procent en stond op 823,55 punten.

De Duitse economie kromp in de laatste drie maanden van vorig jaar, waardoor de grootste economie van Europa op de rand van een recessie staat, zo bleek dinsdag uit nieuwe cijfers. De Franse economie stagneerde in de laatste drie maanden van 2023, terwijl de Italiaanse en Spaanse economieën juist groeiden.

De economie in de eurozone is in het vierde kwartaal gestagneerd. Op kwartaalbasis bleef het bruto binnenlands product onveranderd. In het derde kwartaal was er een krimp van 0,1 procent. Zo werd een technische recessie vooralsnog vermeden. In heel 2023 groeide de economie vermoedelijk met 0,5 procent.

Vanochtend was er opnieuw weinig steun uit China, waar de gifbeker nog niet leeg lijkt.

De Nederlandse pensioenfondsen bleken in 2023 niet in staat om met de waarde van de beleggingen de gemaakte verplichtingen te overtreffen. De totale beleggingen zijn toegenomen met 141 miljard euro naar 1.564 miljard euro, terwijl de totale verplichtingen met 210 miljard euro stegen naar 1.365 miljard euro.

Maar er was ook goed nieuws. Zo kregen volgens investment manager Simon Wiersma van ING aandelenkoersen gisteren op Wall Street een steun in de rug door het bericht dat het Amerikaanse ministerie van financiën dit kwartaal minder hoeft te lenen dan eerder werd verwacht.

Hierop daalden rentes op Amerikaanse staatsobligaties en dat werd op de aandelenbeurzen positief ontvangen. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vanochtend naar 4,06 procent. "We verwachten dat de rentedaling in de loop van dit jaar verder door zal zetten, zodra de Fed de beleidsrente verlaagd. De kans dat dit al in maart zal gebeuren wordt door de markt nu op ongeveer 50 procent ingeschat. Misschien dat we morgen iets meer duidelijkheid krijgen van de Fed. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de Fed in mei voor de eerste keer de rente zal verlagen", aldus Wiersma.

Verder lijkt de markt wat afwachtend in aanloop naar de rits cijfers van vandaag, waarbij voor de aandacht zal uitgaan naar Alphabet en Microsoft.

De olieprijzen liepen wat op en een vat Brent olie werd 0,2 procent duurder op 82,58 dollar, terwijl de escalerende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten de zorgen over het aanbod bleven aanwakkeren.

Verder maakte Aramco dinsdag bekend dat het zijn plannen om de productiecapaciteit te verhogen van 12 miljoen vaten per dag naar 13 miljoen vaten opschort. In een verklaring zei 's werelds grootste exporteur van ruwe olie dat het van het Saoedische ministerie van Energie de opdracht heeft gekregen om zijn capaciteit op het huidige niveau te handhaven.

De rentes bleven dicht bij huis en de euro/dollar daalde fractioneel naar 1,0824.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Wolters Kluwer aan kop met een winst van 1,6 procent. Sectorgenoot RELX won 0,8 procent. ASML werd 0,9 procent duurder. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor de Nederlandse producent van chipmachines naar 880 euro.

Prosus was de grootste daler met een verlies van 1,5 procent.

In de AMX won Alfen 2,4 procent. Het bedrijf maakte bekend dat het een meerjarig contract getekend heeft met CATL voor de levering van batterijen. "Met deze meerjarige overeenkomst kan Alfen voldoen aan de toenemende vraag en versterken ze hun leveringsketen voor energieopslagsystemen in Europa", aldus Alfen.

Corbion, Just Eat Take Away en AMG verloren tussen de 2 en 3,5 procent

In de AScX ging Pharming aan kop met een winst van 2,4 procent. Renewi verloor 2,7 procent na een kwartaalupdate van het recyclingbedrijf. Daarin waarschuwde Renewi dat de marktverwachtingen dit boekjaar vermoedelijk niet worden gehaald.

Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg met 41 procent. Mogelijk te danken aan de melding van Neuralink van Elon Musk dat de eerste hersenchip bij een mens heeft geïmplanteerd.