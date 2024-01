ING verlaagt koersdoel Vopak stevig

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Vopak stevig verlaagd van 46,50 naar 35,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Quirijn Mulder.

"De resultaten van Vopak zullen per saldo in lijn met de verwachtingen zijn", denkt Mulder. De analist waarschuwde dat de impact van de verkoop van de Botlek-terminal groter zal zijn dan verwacht, als gevolg van een veel sterkere prestatie in 2023 dan in 2022. Aangezien de prestaties van Botlek per eind 2023 niet meer worden geconsolideerd, heeft dit vooral impact op de cijfers in 2024. "Daarnaast zijn we ook iets voorzichtiger geworden voor 2024 door de chemische activiteiten, vooral in China."

Desondanks blijft Mulder wel positief over de risico's en de rendementen die Vopak te bieden heeft. De opslagspecialist levert volgens ING de komende jaren goede en voorspelbare rendementen op met een dito kasstroom. Daarbij is de waardering volgens de bank niet erg hoog. Wel verlaagde Mulder zijn waarderingsmultiple voor Vopak van 8 naar 7, wat resulteerde in de aanzienlijke koersdoelverlaging.

Maar met circa 20 procent opwaarts potentieel besloot ING om het koopadvies te handhaven. Vopak werd wel van de favorietenlijst gehaald.

Het aandeel daalde dinsdag met 1,7 procent naar 28,99 euro.