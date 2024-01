ING verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Fugro verhoogd van 18,50 naar 22,00 euro met handhaving van het koopadvies. De bodemonderzoeker wordt tevens aan de favorietenlijst voor aandelen in de Benelux toegevoegd. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. ING vond dat de outlook van Fugro bij de resultaten over het derde kwartaal nog eens ferm is bekrachtigd, terwijl de beleggersdag in november nieuwe doelstelling opleverde. Die zijn volgens de bank ook realistisch. Volgens ING levert dit een duidelijk groeiverhaal op, waar de waardering op achterblijft. De waardering ligt op een verhouding tussen de ondernemingswaarde en de EBITDA van 4,6, terwijl dat volgens ING 6,0 zou moeten zijn. In combinatie met de verwachtingen voor de toekomstige kasstroom leidt dit bij ING tot het nieuwe koersdoel met een opwaarts potentieel van circa 39 procent. Voor 2023 verwacht ING een EBIT-marge van meer dan 10,0 procent. De winst per aandeel Fugro over 2023 raamt ING op 1,52 euro, voor 2024 op 1,96 euro en op 2,36 euro voor 2025. ING zit naar eigen zeggen 20 procent boven de consensusverwachtingen. Voor 2023 verwacht ING een dividend van 0,40 euro per aandeel Fugro. Het is voor het eerst sinds negen jaar dat de bodemonderzoeker weer dividend uit zou keren. Voor 2024 en 2025 verwacht ING een jaarlijkse dividendverhoging met 0,10 euro per aandeel. Voor het vierde kwartaal verhoogde ING de taxatie voor de omzet met 8 procent naar 544 miljoen euro. De raming voor de EBITDA voor het laatste kwartaal van 2023 ligt nu op 79 miljoen euro, voornamelijk door de prestaties van de maritieme tak. De EBIT komt over het vierde kwartaal volgens ING uit op 40 miljoen euro, met een bijhorende marge van 10,6 procent. Fugro mikt zelf op een percentage in een bandbreedte van 8,0 tot 12,0 procent. Het aandeel Fugro noteerde dinsdag op een vlak Damrak 2,1 procent hoger op 16,80 euro. Bron: ABM Financial News

