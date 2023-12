Bescheiden winsten in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 776,48 punten. "De dalende rente zorgt voor aanhoudend optimisme", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, wijzend op de verwachting dat de Fed de rente volgend jaar weer gaat verlagen. "Toch denken sommige analisten dat de de vertraagde effecten van de renteverhogingen de economie in de eerste helft van volgend jaar echt gaan raken. Vermoedelijk zal vervolgens de rente weer worden verlaagd, maar dan zitten we mogelijk ook in een economische recessie. De vraag is hoe aandelenmarkten daar dan weer op gaan reageren", stelde Blekemolen. "Als de inflatie daalt, zullen bedrijven hun prijszettingsvermogen verliezen omdat ze de hogere prijzen niet meer kunnen doorberekenen aan de consument. Een tragere winstgroei zal dan druk uitoefenen op aandelen." "De markten dienen er rekening mee te houden dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wat meer in balans begint te komen, hetgeen de gedachte versterkt dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met verkrappen. Hierdoor zijn de rentes gezakt en dat ondersteunt het sentiment op de aandelenmarkten", aldus LPF Financial. In dit licht kijken beleggers deze week nog uit naar het banenrapport van ADP vandaag en het officiële banenrapport voor november op vrijdagmiddag. Na een groei van 150.000 banen in oktober, rekent de markt voor vrijdag op een banengroei van 190.000. "We beginnen bewijs te zien dat de Amerikaanse banenmarkt vertraagt, waarbij het aantal vacatures tot de laagste niveaus sinds maart 2021 daalde", zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. Het banenrapport van vandaag zal vermoedelijk weinig zwakte tonen, gezien er vaak veel banen bijkomen in de periode rond Thanksgiving en kerst. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0790. De olieprijzen daalden licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won ASMI 1,1 procent. ASMI gaat de komende vijf jaar 300 miljoen euro investeren in zijn centrum voor onderzoek en ontwikkeling in het Amerikaanse Arizona. ING steeg met 1,2 procent. Ahold Delhaize leverde juist 1,1 procent in. Just Eat Takeaway.com won in de AMX 1,5 procent. Air France-KLM steeg met 1,4 procent. OCI verloor 1,2 procent. Onder de kleinere aandelen won TomTom 1,1 procent, maar verloor Vivoryon 0,1 procent na een kwartaalupdate. Vivoryon blijft hard werken aan zijn onderzoeken en verwacht nog altijd uitkomsten van zijn studie met varoglutamstat naar alzheimer in de eerste maanden van volgend jaar, terwijl de onderneming bij gebrek aan omzet verlieslatend blijft. Wereldhave verloor 4,9 procent op 14,63 euro. Wereldhave heeft de plaatsing van circa 3,6 miljoen nieuwe aandelen afgerond tegen een koers van 14,37 euro. De aandelen werden uitgegeven voor de financiering van de aankoop van het winkelcentrum Polderplein in Hoofddorp van DELA Vastgoed. Deze aankoop werd dinsdag gepresenteerd. Bron: ABM Financial News

