AEX weet de goede start van december nog geen vervolg te geven

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs weet ook dinsdag de sterke novembermaand en de goede start van december nog geen vervolg te geven.

De AEX steeg dinsdag fractioneel naar 771,22 punten, na maandag met 0,1 procent te zijn gedaald.

Investment Manager Simon Wiersma van ING wees op het gebrek aan richtinggevend macronieuws. Hier en daar werd na de rally in de afgelopen weken wat winst genomen, zag de beurskenner. Hij wees op de iets hogere rentes op Amerikaanse staatsobligaties, die maandag vooral techaandelen raakten.

Verder kwam er ook weinig inspiratie vanuit Azië, waar de meeste beurzen vanochtend rood kleurden. In Japan werd bekend dat de groei in de Japanse dienstensector in november nog verder is afgenomen en daalde naar het laagste peil in meer dan een jaar tijd. In China wees de inkoopmanagersindex juist op een aantrekkende groei in de dienstensector.

In de eurozone steeg de inkoopmanagersindex van 47,8 naar 48,7. Cyrus de la Rubia, Chief Economist van de Hamburg Commercial Bank was in een commentaar op deze opwaartse beweging dinsdag terughoudend, gezien de bescheiden stijging. Op basis van de cijfers voorziet de econoom een economische krimp in het vierde kwartaal. En daarmee dreigt een recessie, waarschuwde hij.

De olieprijzen wisten dinsdag te herstellen. Een vat Brent olie noteerde 1,3 procent hoger op 79,05 dollar.

De euro/dollar daalde licht naar 1,0832.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ABN AMRO aan kop met een winst van 1,2 procent. Prosus en DSM-Firmenich waren de grootste dalers met verliezen van 1,9 en 1,2 procent.

In de AMX gingen Aperam en WDP aan de leiding met winsten van 2,6 en 2,3 procent.

Galapagos won 0,6 procent, nadat JPMorgan het koersdoel voor het biotechbedrijf verlaagde van 42,00 naar 34,00 euro. Wel handhaafde de Amerikaanse bank het advies op Neutraal. Alfen had het opnieuw zwaar en verloor 2,7 procent.

In de AScX won Vastned 1,2 procent, PostNL verloor opnieuw en daalde met 2,1 procent.

Het lokaal genoteerde Envipco steeg 6,4 procent