Verzekeraars uitblinkers op licht hoger Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,4 procent hoger op 765,17 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent prijs gaf. ASR Nederland bereikte voor 250 miljoen euro een akkoord met claimorganisaties over een finale regeling voor klanten met beleggingsverzekeringen van ASR en Aegon. ASR neemt een voorziening van 300 miljoen euro, inclusief een extra voorziening van 50 miljoen euro voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet eerder een vergoeding kregen en die zich niet hebben aangesloten bij de claimorganisaties. ASR verhoogde daarnaast de doelstelling voor de kostensynergie uit de overname van Aegon Nederland. Beleggers in ASR, maar ook in NN, die nog een regeling moet treffen, reageerden zeer opgelucht. Beide verzekeraars wonnen vanochtend meer dan 10 procent. Aegon, grootaandeelhouder in ASR, won bijna drie procent. ASML verloor een procent. Volgend jaar vinden er grote wijzigingen plaats in de top van ASML. Zowel CEO Peter Wennink als CTO Martin van den Brink, beide ook president van ASML, zullen dan met pensioen gaan. De nieuwe CEO van ASML wordt Christophe Fouquet. ABN AMRO verloor daarnaast ruim een procent. De Nederlandse staat gaat via de instelling NLFI zijn belang in ABN AMRO verder terugbrengen van de huidige 49,5 procent tot circa 40 procent. In de AMX was OCI de gebeten hond met een verlies van 7 procent. Jefferies haalde het aandeel van de kooplijst en verlaagde het koersdoel scherp van 33,00 euro naar 20,00 euro. In de AScX verloor Azerion 10 procent. Het Nederlandse platform voor digital advertising en entertainment werd iets voorzichtiger over de toekomst. Bron: ABM Financial News

