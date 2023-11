Jefferies haalt OCI van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het advies voor OCI verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 33,00 naar 20,00 euro ging. Dit bleek uit een rapport van de zakenbank. Analisten van Jefferies verlaagden hun taxaties stevig, zoals voor de EBITDA met 27 procent. De ramingen van de zakenbank liggen daarmee ongeveer 20 procent onder de analistenconsensus. Op korte en middellange termijn verbeteren de vooruitzichten voor de gasmarkt, maar de verslechteringen in de eindmarkten betekenen neerwaartse risico's in 2024 bij hogere investeringen, aldus Jefferies. Het opvoeren van de productie van Texas Blue in 2026 valt vermoedelijk samen met een beperkter LNG-aanbod en dat beperkt ook weer de arbitragemogelijkheden, zo schreven de analisten. Het aandeel OCI sloot woensdag op 20,95 euro. Bron: ABM Financial News

