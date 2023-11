Topmannen ASML stoppen volgend jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Volgend jaar vinden er grote wijzigingen plaats in de top van ASML. Dit bleek donderdag uit een bericht van de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie. Zowel CEO Peter Wennink als CTO Martin van den Brink, beide president van ASML, zullen dan met pensioen gaan. De nieuwe CEO van ASML wordt Christophe Fouquet, momenteel al Chief Business Officer van het bedrijf en 15 jaar in dienst van de onderneming. Dit zal gebeuren tijdens de jaarvergadering in april 2024, wanneer Wennink en Van den Brink stoppen. In een toelichting zei Wennink blij te zijn dat er een goede opvolger is gevonden om vanaf volgend jaar april ASML te leiden. Wennink zei de komende periode nauw samen te werken met Fouquet om een soepele overgang te garanderen. Verder droeg ASML vandaag ook Jim Koonmen voor als Chief Customer Officer. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

