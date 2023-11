Update: Nvidia groeit als kool

(ABM FN) Nvidia heeft in het derde kwartaal de verwachtingen ruim overtroffen met zijn omzet en winst, maar beleggers reageerden toch niet erg enthousiast. Dat bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse toeleverancier van apparatuur voor datacenters.

Het bedrijf voorspelde voor het vierde kwartaal een omzet van circa 20 miljard dollar, ruim boven de consensusverwachting, maar overeenkomstig de taxaties die enkele analisten voorafgaand aan de publicatie van dinsdag hadden.

Nvidia lijkt nog geen einde te voorzien aan de AI-boom. "Het tijdperk van generatieve kunstmatige intelligentie is pas begonnen", zei CEO Jensen Huang in een toelichting op de cijfers.

Nvidia boekte in het derde kwartaal een nettowinst van 9,2 miljard dollar, of 3,71 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit nog 680 miljoen, of 0,27 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel was 4,02 dollar. De consensusverwachting van analisten stond op 3,37 dollar.

De omzet steeg van 5,9 miljard naar 18,1 miljard dollar. Dit was ook ruim hoger dan de consensus volgens FactSet die op 16,2 miljard stond. In het voorgaande kwartaal was er nog een omzet van 13,5 miljard dollar, wat toen een nettowinst opleverde van 6,2 miljard dollar.

Datacenters waren goed voor het merendeel van de omzetgroei, met 14,5 miljard dollar, tegen een consensusverwachting van 13,0 miljard. De toename van 279 procent hangt samen met de sterk gestegen vraag naar datacenters sinds de komst van AI-programma's zoals ChatGPT. De apparatuur van Nvidia wordt door veel bedrijven gebruikt om AI-modellen te trainen.

"Onze sterke groei reflecteert de brede transitie van een platform voor algemeen gebruik naar versnelde berekening en generatieve AI", zei CEO Huang.

De gaming-tak meldde een omzet van 2,9 miljard dollar, ook meer dan de 2,7 miljard dollar die door analisten gemiddeld werd voorzien.

Het aandeel Nvidia steeg dit jaar al circa 240 procent, tegen 18 procent voor de S&P500-index.

Het aandeel Nvidia daalde na de cijfers met ongeveer een procent.

Update: om meer informatie toe te voegen.