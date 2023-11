UBS geeft koopaanbeveling voor Adyen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het advies voor Adyen verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel werd opwaarts bijgesteld van 772,00 naar 1.125 euro. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse bank. Volgens de analisten van UBS kwam Adyen afgelopen woensdag met nieuwe, realistische doelstellingen voor de komende jaren. Adyen wil de omzet jaarlijks met ruim 20 tot bijna 30 procent laten groeien en de EBITDA-marge moet in 2026 boven de 50 procent liggen. In 2026 zit Adyen volgens UBS op een omzet van 2,9 miljard euro. Volgens UBS geniet Adyen nog altijd een technologische voorsprong ten opzichte van concurrenten, maar die lopen wel in, waarschuwde de bank. Het aandeel Adyen daalde vrijdagochtend 3,7 procent tot 923,10 euro, na een forse opleving op donderdag. Bron: ABM Financial News

