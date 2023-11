AEX hoger van start gegaan na cijfers Shell en ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong krap een procent hoger op 728,42 punten, terwijl de Midkap ruim een procent won.

Onder de hoofdaandelen gingen de techwaarden Besi en Adyen aan kop met winsten van grofweg drie procent. Alleen AkzoNobel noteerde met een half procent in het rood. ING en Shell wonnen na cijfers respectievelijk 0,2 procent en 0,8 procent.

In de AMX won Just Eat Takeaway zes procent, nadat de Amerikaanse sectorgenoot DoorDash woensdagavond nabeurs op Wall Street meevallende cijfers rapporteerde. In de elektronische handel klom DoorDash 8 procent.

In de AScX won bouwer BAM maar liefst zeven procent na rapportering van meevallende derde kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.