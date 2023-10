ING promoveert Marel naar kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het advies voor Marel verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 3,00 naar 3,75 euro. Dit bleek uit een analistenrapport van de bank. De analisten vonden de cijfers van Marel over het derde kwartaal opnieuw teleurstellend. "Maar we zien enkele lichtpuntjes", aldus de analisten. Zo is de kostenbasis van Marel structureel verbeterd dankzij de kostenmaatregelen die de fabrikant de afgelopen kwartalen nam. Verder denken de analisten dat een herstel van de orderinstroom aanstaande is. Dat zal in 2024 voor hogere omzetten zorgen, en daarmee ook de marge opdrijven. In een dergelijk scenario meent ING dat Marel er goed aan zou doen nieuwe aandelen uit te geven om de te hoge schuldpositie terug te brengen. Daarmee worden hoge rentebetalingen voorkomen en zal de vrije kasstroom verbeteren. "Als Marel bevrijd is van de balansproblemen, kan het de vrije kasstroom inzetten voor overnames, investeringen, dividend en de inkoop van eigen aandelen", aldus de analisten. Het aandeel Marel noteerde maandag 4,2 procent hoger op 2,50 euro. Bron: ABM Financial News

