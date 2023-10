Europese beurzen openen naar verwachting zonder grote uitslagen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een gemengde opening tegemoet, in een drukke week met rentebesluiten, het Amerikaanse banenrapport en nog veel meer bedrijfscijfers.

IG voorziet een openingsverlies van 15 punten voor de Duitse DAX en een min van 7 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 15 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd, nadat de indexen richting het slot wegzakten.

"Heel wat indexen en individuele waarden noteren onder hun 200-daags gemiddelde, wat aangeeft dat de opwaartse trend in gevaar is", zei Philippe Gijsels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van opnieuw een moeizame week voor de Europese beurzen, "waarbij het grootste deel van de zwakte werd veroorzaakt door de teleurstelling over de kwartaalcijfers en de neerwaartse bijstelling van de verwachtingen, te midden van de bezorgdheid over de vooruitzichten voor de vraag nu we op weg zijn naar het laatste kwartaal van dit jaar."

Op weekbasis leverden de DAX en Stoxx Europe 600 in. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank wist de beurzen geen duidelijke kant op te bewegen. Hoewel de ECB zelf hintte op een 'hoger voor langer'-scenario voor de rente, denken veel marktvolgers dat de verzwakkende economie van de eurozone ertoe zal leiden dat de rentes eerder worden verlaagd. ABN AMRO verwacht een renteverlaging in de eerste helft van 2024, zei econoom Eric Joly vrijdag tegen ABM Financial News.

Bedrijfsnieuws

Siemens Energy leverde donderdag nog stevig in, maar wist vrijdag deels te herstellen in Frankfurt, met een winst van negen procent. Covestro was hekkensluiter in de DAX met een verlies van ruim drie procent. Het chemiebedrijf kwam met teleurstellende cijfers en een matige outlook en beëindigde voortijdig zijn aandeleninkoopprogramma.

Worldline deed in Parijs opnieuw goede zaken, net als donderdag, toen het aandeel herstelde van de koersval van een dag eerder. Het aandeel steeg vrijdag bijna tien procent. Sectorgenoot Adyen daalde ruim vier procent in Amsterdam.

Sanofi verloor maar liefst 18,5 procent na cijfers en belandde daarmee onderaan in de CAC 40. Analisten van Barclays denken dat de consensus voor volgend jaar en 2025 neerwaarts moet worden bijgesteld.

Luxemerken als Pernod Ricard en LVMH stonden onder druk nadat Remy Cointreau met een outlookverlaging kwam. Remy Cointreau verloor zelf bijna elf procent.

Universal Music Group was een forse daler in Amsterdam na het openen van de boeken, en leverde bijna zeven procent in. Analisten van Bank of America wezen erop dat de markt mogelijk meer had verwacht na de sterke cijfers van Spotify eerder in de week.

Air France-KLM heeft in het derde kwartaal van 2023 meer winst en omzet geboekt en sloot rond een half procent in de plus in Amsterdam en Parijs.

In Brussel werd Proximus beloond voor goede kwartaalcijfers met een winst van bijna drie procent.

Euro STOXX 50 4.020,59 (-0,7%)

STOXX Europe 600 429,58 (-0,8%)

DAX 14.687,41 (-0,3%)

CAC 40 6.795,38 (-1,4%)

FTSE 100 7.291,28 (-0,9%)

SMI 10.323,71 (-0,4%)

AEX 714,25 (-0,7%)

BEL 20 3.290,68 (-0,3%)

FTSE MIB 27.287,45 (-0,8%)

IBEX 35 8.918,30 (-0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Maandag gaat Wall Street een hogere opening tegemoet, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend lager geëindigd en verloren op weekbasis ook aardig terrein.

"Sterke economische cijfers zullen waarschijnlijk blijven zorgen voor marktschommelingen totdat beleggers er vertrouwen in hebben dat de economie afkoelt maar niet instort en de renteschok voorbij is. Wij denken dat beide ontwikkelingen in het vierde kwartaal waarschijnlijk zijn," zei UBS Global Wealth Management.

De cijfers van Amazon waren vrijdag een "welkome stimulans voor de techsector, ook al bleven de inkomsten uit de cloudactiviteiten wel iets achter bij de prognoses", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Oliereus Chevron en JPMorgan trokken de Dow Jones index vrijdag flink in het rood.

De Amerikaanse PCE-inflatie liet in september geen verrassingen zien. De kernprijzen stegen op jaarbasis met 3,7 procent en met 0,3 procent op maandbasis. Beide cijfers waren exact conform de verwachting van analisten.

De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

De inflatie in de VS blijft enigszins hardnekkig, maar de zorgen over het reële beschikbare inkomen van huishoudens - de belangrijkste motor van de consumentenbestedingen - nemen toe, zei ING.

De persoonlijke inkomens stegen met 0,3 procent in september en de bestedingen met 0,7 procent. De inkomens stegen daarmee minder hard dan in augustus.

"Tenzij dit snel omslaat, wordt een recessie waarschijnlijker en zal de inflatie sneller dalen dan de Fed verwacht", volgens econoom James Knightley.

De Amerikaanse centrale bank komt woensdag met zijn rentebesluit. Verwacht wordt dat het monetaire beleid ongewijzigd blijft.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat het consumentenvertrouwen in de VS zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in oktober iets minder hard is gedaald dan aanvankelijk gedacht. De inflatieverwachting voor de komende twaalf maanden steeg wel harder, van 3,2 naar 4,2 procent.

WTI-olie werd vrijdag bijna drie procent duurder, maar verloor op weekbasis wel terrein.

"De olieprijzen bleven afgelopen week jojo-en", zag Hewson van CMC Markets, waarbij de nieuwsberichten uit het Midden-Oosten voor de meeste volatiliteit zorgden.

Bedrijfsnieuws

Amazon behaalde in het derde kwartaal van 2023 een hoger dan verwachte omzet, terwijl ook de winst van de e-commercereus veel beter was dan voorspeld. Het aandeel steeg bijna zeven procent.

Chipproducent Intel behaalde in het derde kwartaal juist een veel lagere winst en ook de omzet stond onder druk, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht, net als de outlook. Het aandeel won ruim negen procent.

Autofabrikant Ford verloor ruim twaalf procent, nadat de resultaten in het afgelopen kwartaal tegenvielen en de outlook werd ingetrokken. Dat laatste vanwege de staking in een aantal Ford-fabrieken en een voorlopig loonakkoord dat werknemers weer aan het werk moet krijgen. Vrijdag meldde The Wall Street Journal dat vakbond UAW ook met General Motors praat over een loonakkoord. GM daalde meer dan 4,5 procent.

Chevron gaf bijna zeven procent prijs na cijfers, terwijl Exxon Mobil bijna twee procent verloor. De kwartaalwinsten van beide oliereuzen kwamen onder de analistenconsensus uit.

AbbVie heeft de winstverwachting verder opwaarts bijgesteld, nadat de aangepaste winst per aandeel in het derde kwartaal hoger uitviel dan verwacht. Het aandeel sloot vrijdag toch meer dan vier procent lager.

Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase, en zijn familie zijn van plan om ongeveer 12 procent van hun belang in de Amerikaanse grootste bank te verkopen. Dit bleek vrijdag uit een document dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Het aandeel daalde ruim 3,5 procent.

S&P 500 index 4.117,37 (-0,5%)

Dow Jones index 32.417,59 (-1,1%)

Nasdaq Composite 12.643,01 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandagochtend overwegend lager.

Nikkei 225 30.696,96 (-1,0%)

Shanghai Composite 3.0230,24 (+0,2%)

Hang Seng 17.335,61 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0559. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0571.

USD/JPY Yen 149,62

EUR/USD Euro 1,0559

EUR/JPY Yen 158,00

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenprijzen - September (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Oktober (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen en economisch sentiment - Oktober def. (eur)

14:00 Inflatie - Oktober vlpg (Dld)

BEDRIJFSNIEUWS:

12:00 McDonald's - Cijfers derde kwartaal (VS)