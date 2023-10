Degroof Petercam verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 40,00 naar 30,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport. "Het positieve momentum houdt aan", zo stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam, wijzend op de tweede outlookverhoging van het jaar. De maaltijdbezorger werd vanochtend bij de cijfers over het derde kwartaal positiever over de ontwikkeling van de EBITDA en de vrije kasstroom. "Net zo belangrijk is de terugkeer naar een groei van de brutotransactiewaarde in Noord-Europa, het VK en Ierland", aldus Roeg. Dit biedt zicht op een verdere omzetgroei, wat de winstgroei en daarmee de operationele hefboom zal ondersteunen. De activiteiten in de VS komen maar moeizaam op gang, maar de maaltijdbezorger ziet voldoende ruimte voor verbetering, aldus Roeg. Op basis van de nieuwe outlook van de maaltijdbezorger, verhoogde Roeg zijn winstramingen. Het aandeel Just Eat schoot woensdagochtend met 6,1 procent omhoog tot 12,64 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.