JPMorgan verlaagt koersdoel ASML

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft woensdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 772,00 naar 732,00 dollar, ofwel 690,00 euro, met een onveranderd Overwogen advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. Ook bij de komende kwartaalcijfers zal ASML vermoedelijk nog geen volledig zicht op 2024 kunnen geven, denken de analisten van JPMorgan. Zij verwachten ook dat het aandeel een pas op de plaats zal maken, en pas weer opleeft als de voorraden rap teruglopen en de vraag sterk terugkeert. "Maar hoe slechter 2024, des te beter wordt 2025", aldus de analisten. Overigens zal 2024 volgens de analisten niet heel slecht worden om twee redenen. Allereerst zijn er 12 EUV-systemen geleverd in 2023, waarvan de omzet van 2,3 miljard euro pas in 2024 meetelt. En daarnaast blijft China het volgens ASML goed doen. Het aandeel ASML handelde woensdag 0,7 procent lager op 567,90 euro. Bron: ABM Financial News

