Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel Adyen

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het koersdoel voor Adyen verlaagd van 1.400 euro naar 1.100 euro, bij handhaving van het koopadvies. "Ondanks tegenwind op de korte termijn, zal de omzet van het fintechbedrijf in 2023 op vergelijkbare basis met 21 procent stijgen, terwijl in de jaren 2024 en 2025 weer een geleidelijke groeiversnelling kan plaatsvinden richting de 25 tot 30 procent", aldus analist Sébastien Sztabowicz. Doordat de groei van het personeelsbestand vanaf volgend jaar "significant" zal dalen, kan de aangepaste EBITDA-marge weer geleidelijk herstellen naar 47 procent in 2025. Het sterke groeiprofiel van Adyen, zowel qua omzet als marge, zal dan weer intact zijn, aldus de analist. Het aandeel Adyen sloot maandag nog bijna vijf procent lager op 702,80 euro. Bron: ABM Financial News

