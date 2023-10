RBC: update Shell positief Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft een positieve update gegeven in aanloop naar de cijfers over het derde kwartaal, zeker gezien er rekening werd gehouden met wat zwakte na de door Shell afgegeven verwachtingen in het tweede kwartaal. Dit stelde RBC Capital Markets vrijdag in een rapport. De volumes bij Upstream en de LNG-tak lagen aan de bovenkant van de eerder afgegeven outlook en dat is bemoedigend, aldus RBC. Shell mikt verder op een werkkapitaal dat gelijk bleef of een uitstroom kende van maximaal 4 miljard dollar. De energiereus wees wel op de nodige onzekerheden in deze schatting, aldus RBC. "Dit zou geen verrassing moeten zijn, gezien de bewegingen in de grondstofprijzen", stelden de analisten. RBC heeft een Outperform advies op Shell met een koersdoel van 28,00. Britse pond. Het aandeel Shell steeg vrijdagochtend in Amsterdam met 1,2 procent tot 30,02 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.