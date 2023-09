Koersdaling kan NN en ASR om de tafel dwingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De stevige koersdalingen van ASR en NN Group na de uitspraak over woekerpolissen kunnen de verzekeraars om de tafel dwingen, maar onder invloed van toezichthouders zou een schikking van de resterende woekerpolisclaims behapbaar kunnen worden gemaakt. Dat stelden analisten van Berenberg donderdag in een rapport. De sterke koersdalingen woensdag, van ASR met 14 procent en NN Group met 19 procent, in reactie op het negatieve oordeel van de rechter, wijzen op veel onrust bij beleggers. Daar kwamen donderdagochtend vooralsnog enkele procenten aan koersverlies bij. Hoewel de verzekeraars waarschijnlijk liever doorprocederen, om de kosten te beperken, kan een schikking toch wenselijk zijn om de onzekerheid bij beleggers over de dreigende miljardenclaim weg te nemen. "De kosten van onzekerheid kunnen een schikking afdwingen", aldus analist Michael Huttner van Berenberg. Verzekeraars NN Group en ASR kregen deze week beide negatieve uitspraken aan de broek kregen in deze langlopende zaak. NN Group zou polishouders onvoldoende hebben geïnformeerd over zogenoemde "indirecte kosten" en twee oneerlijke clausules hebben gehanteerd. Bij ASR Nederland werden in drie polissen, die werden overgenomen van Aegon, gebreken geconstateerd. NN Group liet dinsdagavond al weten in cassatie te willen gaan, terwijl ASR Nederland zei het vonnis eerst te zullen bestuderen. NN Group heeft minder dan 315.000 actieve polissen en ASR, inclusief de overgenomen polissen van Aegon Leven, heeft er 474.000, aldus Berenberg. De claimende partij, Vereniging Woekerpolis, schat de compensatie per polis op 15.000 euro, waarvan 7.500 ten onrechte berekende kosten plus rente. Er is echter een belangrijke onzekerheid, volgens Berenberg: tot twee jaar geleden kon het Nederlandse rechtssysteem moeilijk definitief uitsluitsel bereiken. Pas sinds 2021 gelden vonnissen definitief voor alle polissen die in dezelfde klasse vallen, maar dat geldt niet voor rechtszaken die voor 2021 zijn gestart en dus ook niet voor de uitspraken van deze week. Huttner verwacht dat de Nederlandse toezichthouder DNB en het ministerie van Financiën zich ermee gaan bemoeien, na de sterke koersdalingen en de bedragen die de claimende partij Woekerpolis hanteert, om aan te dringen op een snelle maar betaalbare schikking. De verzekeraars zullen wel verder willen procederen om kosten te vermijden, denkt de analist. Een basisscenario, met een vergoeding van 5.000 euro per polis, verminderd met de reeds betaalde miljarden, zou volgens de analist beheersbaar zijn. In het verleden hebben ASR en Aegon Leven/ASR naar schatting 1,9 miljard euro betaald aan compensaties, boetes en aanpassingen van polissen, stelde de analist. En heeft NN naar schatting 800 miljoen euro uitgekeerd aan compensaties. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.