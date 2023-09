Oomen kleiner in Heijmans

Ja, Chris zal ook wel zien, dat heel wat seinen voor de bouw op oranje staan en nog meer op rood en zo goed als geen 1 op groen, het wordt al maar moelijker om knaken in en aan de bouw te verdienen!!

De AEX toverde nog een plusje van 0,33% op het bord, daar was ik te dom voor, tot en met woensdag, was het 1 rooie boel bij mij, donderdag ging de groene bezem door dat rood en kwam vrolijk groen te voorschijn, maar gisteren bleek dat groen niet bestand tegen de oprukkende herfst, die akelige expiratietroep zorgde(zo als altijd), als die rommel er is, voor een rood slot, Shell verspeelde zijn dagwinst, Aperam zijn hele mooie, bijna en besi dook voor de verandering, nog maar eens bloedrood, waardoor mijn weekresultaat toch ietsje pietsje rood eindigde, met een verlies van 0,05%, dat heb ik bij mijn weten nog niet eerder mee gemaakt, als zowel Shell, alsook Aperam dicht bij de 3% groen eindigen!!

De hoofdoorzaak van dit mini drama was natuurlijk de zeer zware afstraffing van Besi, die daalde dubbelcijferig, met een minnetje van10,55% en was daarmee kampioen zakker, bij de chippers, al zat Asmi, bijna naast hem, Besi wordt daarmee bijna weer koopwaardig, want ik had mijn limiet bij 90€ gelegd, toch maar even die derde kwartaal cijfers afwachten, die konden best wel eens een beetje herfstflets zijn!!

Al mijn andere fondsen schreven groen, Aperam leek gisteren een dagwinst van 3% te gaan incasseren, maar nee, die ging geheel in rook op, toch, op weekbasis, lukte het bijna+2,94%, meevallende cijfers uit China geven de metalen een opwaarts duwtje en ik denk, dat India nog harder gaat duwen!!

Shell ging voor zilver, met een plus van 2,86%, passeerde hij, sinds lange tijd, de 30€ kaap en het lijkt er op dat de Shellpret nog veel dikker gaat worden, want als ik kijk, wat de prijzen aan de dorpspomp doen, dan krijg je, ondanks het warme weer, de rilbibber, vandaag, benzine weer plus 1cent en diesel plus 2, ik ben maar blij dat mijn super Picanto, niet zo heel erg zuiperig is!!

Het beste bankje van Europa, ING, kwam met een koersrente van 2,28% uit de bus, op het spaarboekje moet dat ook wel gaan gebeuren, want anders worden de spaarders, net van die fladderaars, als op de beurs!!

Unilever moet de koelmotoren een tandje hoger zetten, want anders smelt dat heerlijke ijs en dat zou zonde zijn, reden voor die actie, de koers steeg 1,30%!!

Die andere defensieve; KPN kwam maar net met zijn hakken over de sloot, niet iedereen ziet de topkwaliteit van de heldere en snelle beeldjongens, nu ja, ze moeten wel eens een beetje opschieten, met dat supersnel glasvezel, dat moet MAX snel zijn, helaas is de aanleg, de bekende slak op de teerton, een beetje opschieten, jongens, veel beloven en weinig geven, doet gekken en dwazen in vreugde leven en voor die koperdraadjes, krijg je bij Dalm, nog een paar centen ook en het was er donderdagmiddag zo onwijs druk, dat je wel kan zien, dat die arme recyklers zoetjes aan voor alle basismetalen zorgen, een applausje graag!!

Vandaag zijn de tuinwerkzaamheden al gebeurd, want we zouden opnieuw gaan sporen, maar Leo wou thuis van het mooie weer genieten, er ligt nog een megahoop hout, dat ik klaar moet maken voor spekkie, want kijk er maar niet vreemd van op, als de half kapot geslagen natuur, ons een forse rotklap terug geeft, in de vorm van een strenge winter!!

Morgen brandstof voor onze kostbare onsterfelijke ziel bij tanken, in de morgen komt er een warme oude Herder, die het vak door en door kent, dat luistert altijd fijn en in de avond ga ik misschien wel naar jong talent luisteren, dat weet ik zo net nog niet, bij de buren is het altijd heerlijk, de NAAM van de HEERE loven, want er zit een orgelvakman aan de klavieren!!

Maandag hoop ik, dat, net als op de tuin, alles toch weer fris en groen kleurt, het Shell dividend, dat dan eindelijk in de knip komt, geeft vast een goede start en een goed begin, is tenslotte, het halve werk!!, SJALOOM!!!