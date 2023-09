Update: Hogere start AEX voorzien in aanloop naar rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het groen.

Woensdag sloot de AEX nog met een klein verlies van 0,2 procent op 734,93 punten. Daarmee beperkte de index wel de verliezen na een weinig opzienbarend inflatiecijfer uit de Verenigde Staten.

De Amerikaanse inflatie steeg in augustus iets sterker dan verwacht, van 3,2 naar 3,7 procent, terwijl de kerninflatie conform de verwachting afzwakte van 4,7 naar 4,3 procent.

"De inflatie voor diensten, exclusief huisvesting, kwam in augustus op maandbasis uit op 0,5 procent tegenover 0,2 procent in juli. Dat is het punt in de kerninflatie waar de Fed naar kijkt", aldus Philip Marey, marktanalist bij Rabobank, woensdag tegen ABM Financial News.

"Het rapport is niet voldoende om de Fed ongerust te maken, maar wel om de centrale bank alert te houden voor de monetaire vergaderingen volgende week", zei Marey.

De Amerikaanse inflatiecijfers leken beleggers niet erg te verontrusten en de beurzen werden na de vrijgave iets minder negatief, of draaiden van een min naar een plusje in het geval van de Amerikaanse markten in New York. Wall Street sloot uiteindelijk verdeeld, maar bleef dichtbij huis.

In Azië is het sentiment vanochtend overwegend positief met als uitschieters de beurzen in Seoel en Tokio, met winsten van respectievelijk een procent en anderhalf procent. Alleen Hongkong geeft nipt terrein prijs. De Amerikaanse olie-future wint daarnaast ruim een half procent.

De prijs van een vat WTI-olie sloot woensdagavond in New York nog fractioneel lager op 88,52 dollar, na eerder het hoogste punt in tien maanden te hebben bereikt. Dit nadat de Amerikaanse voorraden ruwe olie enigszins verrassend waren gestegen.

De Amerikaanse voorraden ruwe olie stegen vorige week met 4 miljoen vaten, terwijl in een opiniepeiling van Reuters op een daling van 1,9 miljoen vaten werd gerekend. De prijs van een vat WTI-olie sloot 0,4 procent lager op 88,52 dollar.

Rentebesluit Europese Centrale Bank

Vanmiddag maakt de Europese Centrale Bank om 14:15 uur een nieuw rentebesluit bekend, gevolgd om 14:45 uur door de persconferentie met toelichting en vragen. De markt is verdeeld over de vraag of de rente verder omhoog gaat, hoewel ECB-bestuurder Klaas Knot daar afgelopen week wel op hintte.

Ondanks de gematigde economische activiteit leiden de oplopende grondstoffenprijzen tot inflatiedruk in de eurozone.

In een vooruitblik schreef econoom Carsten Brzeski van ING dat hij nog altijd verwacht dat de ECB donderdag nog één keer de rente zal verhogen. Maar hij voegde wel toe dat het ditmaal geen eenvoudige opgave was, gezien alle tegenstrijdige cijfers.

Naast het rentebesluit zal de aandacht onder meer uitgaan naar de detailhandelsverkopen in augustus in de VS en de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

De intrinsieke waarde van Exor bedroeg per 30 juni 34,2 miljard euro, goed voor een stijging van 22,8 procent over het afgelopen halfjaar, zo bleek vanochtend uit cijfers van de investeerder. De beursgenoteerde belangen zorgden voor de verbetering in de intrinsieke waarde. Per aandeel gaat het om een bedrag van 150,21 euro.

Exor liet ook weten dat het bestuur goedkeuring heeft gegeven voor een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 1 miljard euro. Tot 750 miljoen euro daarvan zal vandaag als een tender in de markt worden gezet. Exor is bereid hierbij een premie van maximaal 10 procent te betalen.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group verwacht vanochtend beweging in het aandeel KPN. Volgens de handelaar verlaagde Citi het advies voor het telecomaandeel van Kopen naar Neutraal, terwijl Exane BNP Paribas het advies juist verhoogde van Neutraal naar Outperform.

De producent van kunstmest OCI wil de productie van groene methanol in de VS verdubbelen naar 400.000 ton per jaar. Verder verlaagde Morgan Stanley het koersdoel voor OCI licht naar 29,00 euro bij handhaving van het Gelijkgewogen advies.

Twee bestuurders van Envipco hebben hun belangen in het bedrijf vergroot door aandelen te kopen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg woensdag 0,1 procent tot 4.467,44 punten, de Dow Jones index daalde 0,2 procent op 34.575,53 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 13.813,58 punten.



Update: om meer bedrijfsnieuws toe te voegen.