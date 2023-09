Brussel onderzoekt Chinese subsidies op elektrische auto

De traditionele autoproducenten worden achtervolgt door hoge kosten uit hun verouderde fabrieken. Ze hebben de slag maar EV verloren (veel te laat ingezet) en moeten op de blaren zitten. Bovendien is de automarkt steeds meer een slag om wie heeft de beste auto software (zelfrijdend etc). Kortom een aantal autofabrikanten gaat deze enorme omwenteling in de markt en productie niet overleven. Met name Duitsland met z’n enorme auto fabricage is kwetsbaar. Blijf weg bij VW en Daimler. Daar gaan klappen vallen. Overigens is Tesla ook kwetsbaar maar meer omdat het te weinig variatie biedt en last heeft van een remmende voorsprong als ijsbreker in de markt. De Chinezen lachen in hun vuistje en gaan er met de buit vandoor vrees ik. HN