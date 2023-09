Beursupdate: AEX op Wall Street

Ja, Unilever loopt in de avond altijd leuk groen, maar de volgende dag verkwanselt hij alles weer, ook van de week zette hij mijn porto leuk groen met een plus van 0,05%!!

Ik mag niet mopperen, want het AEXJE bleef vet in het rood steken met een min van 0,93%, bij mij kleurde het beurssein groen, zodat de beurstrein door kon denderen, hij pluste1,2%!!

ING werkte daar niet aan mee die verspeelde 2,45%, die Amerikanen waren weer aan het onneuzen!!

Besi haalde ook lang geen groen sein, die ging 0,99% nat, maar was daarmee toch dik de minst slechte chipper!!

KPN mocht zachtjes door rijden met een plus van 0,25%!!

Shell stond overtuigend groen met plus 2%, dit in lijnrechte tegenstelling met bijna alle groene aandelen, die sorteerden in fel rood tot onwijs rood!!

Topspeler was Aperam, heel de week ging hij groen, op donderdag na, de week sloot voor hem heel leuk groen met1,59% plus!!

Bij Dalm hieven ze een glas, deden een plas en lieten alles zo als het was!!

Vandaag onze kostbare centjes gaan versporen, want anders verloopt een seniorendag en dat zou natuurlijk zonde zijn en Arcelor moet ook leven, dus gaan we spoorstaven verslijten en als alles mee zit vanavond genieten van een uniek Bovenstem klokkenspel, als Preludium op een heerlijke Bovenstem zangavond!!

Morgen naar een Voorganger, die de zelfde naam draagt als mijn( wijlen) lievelings organist, als hij de lieflijke harp van het Evangelie, net zo mooi bespeelt als Klaas Jan, dan wordt het heel rijk genieten onder dat heerlijke onovertroffen waardevolle WOORD, een paar mooie Bovenstemmers is dan eigenlijk wel een must, na zo"n mooie zangavond!!

Maandag hopen we dat alle beursseinen mooi helder groen staan, zodat de lente groene kleuren ruimschoots de overhand nemen, SJALOOM!!!