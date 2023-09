Beursblik: mijd Europese bankaandelen

Ik vind merkwaardig en totaal idioot dat analisten die werken bij Bank of Amerika , zou kunnen zo iets zeggen .

Hoe kan een analist van een bank zeggen : koop niet meer de aandelen van de bank waar ik werk en ook niet meer van de andere banken , zijn te duur en zitten geen groei momenteel meer in !!!

Als directeur van Bank of America zou ik tegen de analist die voor mij werk : ga maar beter appels op de markt verkopen maar kom niet met zo een advies over mijn bank !!!

Want zijn advies heeft betrekking ook over :Bank of America!!

En trouwens bijna alle Amerikaanse banken zijn in het plus , inclusief : Bank of America !!!