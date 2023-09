Bloomberg: Shell en Exxon vinden koper voor NAM

Eigenlijk is het een onmogelijke rekensom, dat vaststellen van de schade door de bevingen. Er staan veel oude slechte eensteens woningen in het gebied. Die vallen vanzelf zonder grootonderhoud een keer inelkaar. Dus wat is de aardbevingsschade als de woning een paar jaar eerder inelkaar valt. Zeg een huis is 100 jaar oud en heeft exclusief grondwaarde nog een te verwaarlozen restwaarde. Het huis moet helemaal nieuw gebouwd. Maar de rekening is niet voor de Nam.