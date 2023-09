Shell wil Duitse Sonnen verkopen

quote: Sir Cryptalot schreef op 7 september 2023 09:52: [...]



En alle gebruikers ook! Ik vraag me altijd af hoe de koffie in de bestuurskamer van Greenpeace komt zonder gebruik te maken van olie. Hebben we nog wat V.O.C.--schip bouwtekeningen? (en dan niet die...ah je weet wel)

[...]En alle gebruikers ook! Ik vraag me altijd af hoe de koffie in de bestuurskamer van Greenpeace komt zonder gebruik te maken van olie. Hebben we nog wat V.O.C.--schip bouwtekeningen? (en dan niet die...ah je weet wel)

Het gaat om de keuzes die nu gemaakt worden. Shell heeft de middellen en de kennis om vol in te zetten op het produceren van alternatieven voor fossiele brandstoffen. Shell kiest er op het moment voor om deze activteiten af te stoten als die een paar % minder winstgevend zijn dan de exploratie en opwerking van fossiele brandstoffen.Dit is op dit moment moreel verwerpelijk, en wellicht in de toekomst strafbaar. Formeel recht/wetgeving loopt per defenitie altijd achter op het rechtsgevoel in de samenleving.Op het moment dat electricitteit goedkoop en ten overvloede beschikbaar is zullen alle economische energieverbruikende activiteiten snel worden overgeschakeld op electriciteit. Gebruikers zullen altijd voor het goedkoopste alternatief kiezen.