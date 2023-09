Deutsche Bank haalt JDE van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het advies voor het aandeel JDE Peet's verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 31,00 naar 28,00 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Deutsche Bank is voor de lange termijn positief over de koffievooruitzichten, maar de vraag wordt wel gedrukt door de huidige koffieprijzen. Koffieketens zullen vermoedelijk flink moeten investeren in marketinguitingen om consumenten weer vaker aan de koffie te krijgen, aldus analist Tom Sykes. De vooruitzichten voor buitenshuis koffiegebruik schetsen een verdeeld beeld, zo stelde de analist. Het aandeel JDE sloot dinsdag op 25,14 euro. Bron: ABM Financial News

