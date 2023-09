Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van de inkoopmanagersindices voor de dienstensector.

IG voorziet een openingsverlies van 18 punten voor de Duitse DAX en een min van 8 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 20 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag ook al lager geëindigd. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verloren de Europese beurzen gedurende de middaghandel terrein in afwezigheid van de handel op Wall Street.

De dag begon gisteren optimistisch, zag Hewson, door een positief sentiment op de Aziatische markten. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat de Chinese projectontwikkelaar Country Garden een overeenkomst sloot met schuldeisers om de looptijd van zijn leningen te verlengen. Het aandeel koerste ongeveer 15 procent hoger.

Daarnaast verlaagden dit weekend meerdere steden, waaronder Beijing en Shanghai, hypotheekeisen voor particulieren in de hoop de woningmarkt een impuls te geven.

Dit is volgens marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank "om het sentiment te keren en een halt toe te roepen aan de flinke daling van de huizenprijzen", die wel benadrukte dat hiermee de structurele problemen in de Chinese vastgoedmarkt niet zijn opgelost.

Vanuit Duitsland werd maandag bekend dat de Duitse export in juli is gedaald, terwijl de import wel steeg. De export daalde met 0,9 procent op maandbasis. Er was vooraf door economen een krimp van 1,5 procent voorspeld. De import steeg met 1,4 procent.

Later deze week verschijnen onder meer groei en productiedata, én de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector in de eurozone. Valutastrategen van Monex Europe verwachten dat de eurozone eind dit jaar mogelijk in een recessie zal belanden. Dat zal de Europese Centrale Bank de kans geven om te stoppen met het verhogen van de rente.

Stijgers en dalers

De Nederlandse beurs werd maandag vooral geholpen door de koerswinsten voor techaandelen zoals Adyen, ASML en Besi. Adyen verliest deze maand wel zijn plek in de Stoxx Europe 50 index, terwijl ING juist een plekje in de index krijgt.

In Frankfurt herstelden aandelen van autofabrikanten na de dip van vrijdag, toen in reactie op een negatief analistenrapport van UBS. Halfgeleiderspecialist Infineon steeg bijna een procent. Commerzbank was koploper in de DAX, met een plus ruim een procent. RWE leverde 2 procent in.

In Parijs kon Teleperformance ruim 2 procent bijschrijven, terwijl luxemerken als EssilorLuxottica en Kering ook in de lift zaten. Saint Gobain verloor ruim 3 procent en ook Franse bankaandelen leverden in.

Cofinimmo en WDP verloren terrein in Brussel, met een verlies van ruim 2 procent voor WDP. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group merkt op dat Morgan Stanley de adviezen voor Cofinimmo en WDP verlaagde, naar respectievelijk Gelijkgewogen en Onderwogen.

In Dublin wist Ryanair te profiteren van het nieuws dat het bedrijf in augustus 11 procent meer passagiers vervoerde dan in dezelfde maand een jaar eerder. Afgelopen maand vervoerde Ryanair 18,9 miljoen passagiers. De bezettingsgraad kwam in augustus uit op 96 procent, gelijk aan de bezettingsgraad in dezelfde periode een jaar eerder. Het aandeel steeg licht.

Euro STOXX 50 4.276,03 (-0,2%)

STOXX Europe 600 457,96 (-0,04%)

DAX 15.824,85 (-0,1%)

CAC 40 7.279,51 (-0,2%)

FTSE 100 7.452,76 (-0,2%)

SMI 11.053,59 (-0,2%)

AEX 747,43 (-0,2%)

BEL 20 3.656,70 (-0,7%)

FTSE MIB 28.647,33 (-0,01%)

IBEX 35 9.416,30 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Dinsdag gaan de Amerikaanse beurzen een vlakke tot lagere opening tegemoet.

Wall Street was maandag nog gesloten vanwege Labor Day. Voor het lange weekend sloten de Amerikaanse beurzen overwegend licht hoger en wonnen de drie indexen op weekbasis aardig terrein.

De focus lag afgelopen week op inflatiecijfers en het banenrapport. Die suggereren dat de Federal Reserve in september waarschijnlijk een pauze kan inlassen in de renteverhogingen. Ook de kans op nog een verhoging in november is afgenomen, volgens de markt, tot circa 35 procent. Dat was eerder nog ruim 50 procent.

"De meeste handelaren denken dat de Fed waarschijnlijk aan de zijlijn zal blijven staan, maar tegelijkertijd blijft de inflatiedruk intact", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.

Later deze week verschijnt het Beige Book van de Fed, die als blauwdruk geldt voor de economische verwachtingen van de centrale bank. Ook inkoopdata voor de Amerikaanse dienstensector en de wekelijkse steunaanvragen zijn voor beleggers interessant.

"De kracht van de dienstensector is een belangrijke factor geweest achter de havikistische houding van centrale banken in hun pogingen om de inflatie te beteugelen, omdat de prijzen in deze sector veel hardnekkiger blijken te zijn dan in andere sectoren van de economie", schreven marktanalisten van CMC Markets in een vooruitblik.

Voorlopige inkoopdata voor de Amerikaanse dienstensector lieten voor augustus een groeivertraging zien, van 52,3 tot 51,0. De definitieve cijfers volgen woensdag.

Onder meer GameStop en Kroger openen deze week nog de boeken, maar het cijferseizoen loopt nu wel echt op zijn eind.

S&P 500 index 4.515,77 (+0,2% - slot vrijdag)

Dow Jones index 34.837,71 (+0,3% - slot vrijdag)

Nasdaq Composite 14.031,81 (-0,02% - slot vrijdag)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag over de brede linie lager. De inkoopmanagersindices toonden voor China een duidelijke groeivertraging, terwijl die voor Japan juist een groeiversnelling lieten zien.

Nikkei 225 32.905,52 (-0,1%)

Shanghai Composite 3.157,16 (-0,6%)

Hang Seng 18.559,92 (-1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0791. Het muntpaar euro/dollar koerste maandag rond een niveau van 1,0791. Rabobank verwacht nog altijd dat de ECB de rente in september niet zal verhogen en rekent op een verzwakking van de euro in de komende maanden tot een niveau van circa 1,06 dollar.

USD/JPY Yen 146,69

EUR/USD Euro 1,0791

EUR/JPY Yen 158,29

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Augustus (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Juli (eur)

16:00 Fabrieksorders - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten