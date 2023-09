Enquête Van Zeijl: Adyen koopkandidaat voor september

Eind vd maand maar eens kijken wat hiervan terecht gekomen is. Zelf denk ik dat Adyen geen koopje is en dat Philips juist aan het begin van een opleving staat. Philips heeft nog maar weinig kunnen profiteren van het AI effect, maar juist in hun medische software kan dit een grote rol gaan spelen. Adyen is een mooi bedrijf, maar nog steeds bijzonder duur. Ze moeten met iets onderscheidends komen, anders worden ze main stream. Daarom zijn ze zo hard afgestraft. Maar om het een koopje te noemen, moet er eerst zicht komen op hogere winst of onderscheidende producten.