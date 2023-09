Wall Street hoger richting Labor Day-weekend

Ja, ik kan het ook boven mijn weekverslag zetten, heel de week steeg mijn porto rustig, om uiteindelijk ruim 2,5% hoger te sluiten, dus begint bij mij de R in de maand Reuze!!

Ik had al eerder aangegeven, dat Aperam, bij een koers van ruim 25€, een dividend beurssnoepje is en daar dachten veel beleggers van de week ook zo over en dat resulteerde in een koerssprong van 4,84% en daarmee was hij bij mij topspeler, bij Dalm is het nog altijd laag stabiel, maar ik verwacht, als in China en omstreken, de boel echt vaart gaat maken, de metalen een forse plus zullen laten zien, omdat er een groot tekort ontstaat, door jarenlange non investeringen, in de mijnbouw, Arcelor schreef ook ruim 4% plus, AMG deed niet mee met het feestje en leverde 0,44% in!!

Shelletje was goede 2e, die ging 2,90% omhoog, de hypocriete beursexperts, noemden hem niet als goed plankaandeel, terwijl hij dat zeer zeker is, energie wordt, blijft duur en zo als het er nu bij staat, blijft fossiel, voorlopig hard nodig, omdat bij de energietransitie 2 topbenodigdheden over het hoofd worden gezien, nl de mijnbouw, die fors uitgebreid moet worden en de infra die dringend, naar een hoger nivo getild moet worden, anders is er geen draad koper meer en gaan de trafohuisjes in blauwe vlammen op!!

Chip kleurt van de week ook weer groen en dat smaakt best lekker, Besi sloot de rij, met een plus van2,52%, ook hij werd niet bij de plankers genoemd, maar een berekening van mij, van alle Nederlandse aandelen, over 5 jaar en dan het dividend herbelegd, leerde dat hij met stip op de 1e plaats stond, de beursexperts hebben nogal een nauw brilletje, echte toppers kan je daar met een lampje zoeken!!

Ook KPN mocht niet op de plank, hij ging 1,38% groen, van de week, ik denk, als er 1 aandeel met perspectief, voor de toekomst is, dan zeker KPN, nu de AI invasie er aan komt, een Amerikaanse zakenbank zag dit ook en zette zijn koersdoel fors hoger met koopaanbeveling!!

Die ijsboer bakte er weer niks van, nu ja, ijs moet je natuurlijk niet bakken en boeren zijn ook al niet populair, Unilever verspeelde een snippertje van zijn koers met een minnetje van 0,02%!!

Banken, was van de week ook weer janken, zelfs de minst slechte dook 0,78% naar beneden, de klimaatchaos zal steeds meer invloed op hun cijfers krijgen, dus houd ik hem magertjes, zelf denken ze ook zo, want ze keren matig uit naar de aandeelhouders, ze houden liefst veel centen op de plank!!

Vandaag nog sla en andijvie uitpoten, vroeger kon dat absoluut niet meer, te laat in het jaar, maar nu is de kans van slagen nog vrij groot, half november is het tegenwoordig, soms nog 15 graden, dus dan groeit alles nog prima en de beste arts is nog altijd een goede groentetuin, met veel variatie!!

Morgen mogen we uitrusten van al onze drukke sloop en renoveer werkzaamheden, gelukkig begint het einde van dat grote offensief in zicht te komen, met een klinkende overwinning, voor de onvolprezen bouwers, temeer voel je dan, moe en afgetobd, het heerlijke geschenk van de Rustdag, op adem komen onder het WOORD, die oude sociale diender komt weer op bezoek, eerst zorgde hij voor lichamelijke rust en veiligheid, nu brengt hij al vele jaren, die boodschap van Vrede en Rust, voor onze kostbare onsterfelijke ziel, op een wijze, die de onschatbare waarde van het WOORD fonkelen doet!!

Maandag hoop ik dat veel beleggers in september, go remember en dan oog hebben voor die mooie dividend toppers op de beurs, want als je die op de plank legt en herbelegd, wordt niet je broker schatrijk, maar jezelf, tenminste, als je het nodige geduld hebt!!, SJALOOM!!!