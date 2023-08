Amundi kleiner in NN

Ja, verzekeraars staan bij mij niet op de favorietenlijst, om de doodeenvoudige rede, dat het klimaat steeds harder en wilder terug gaat slaan, naar die alles vernielende mensen, wat grote schades tot gevolg heeft, op alle fronten!!

Het AEXje leed ook een kleine schade hij leverde 0,23% in, bij mij bleef de porto groen staan, met een plusje van 0,6%, op de beurs was het best nogal stormachtig, van de week, maar grote winsten en verliezen, verdampten, vaak al op de zelfde dag!!

Bij de heldere beeld jongens, was het beeld behoorlijk mistig, van de week, KPN leverde 1,64% in en als er 1 bedrijf gaat profiteren van dat Nvidia moois dan is het de KPN wel, want zij moeten giga transport van data gaan verzorgen!!

Ook de beste dividend jongen van de beurs Aperam leed opnieuw schade, hij leverde 1,18% in, maar de jarenlange beurspraktijk heeft geleerd, dat je nu moet kopen, als er geen ongelukken, met het bedrijf gebeuren, dus staat bij mij uitbreiding met Aperam, met stip, bovenaan, in mijn favorietenlijstje, bij Dalm zit de oud ijzerprijs weer ietsje in de lift, dus het kan zo maar eens zijn, dat dit de bodem voor de metalen is, AMG boekte al een mega winst, van 0,06%!!

Besi was de enige chipper die groen bleef, hij ging 0,64% omhoog, Asml en Asmi leverden een half procentje in, eigenlijk wel heel verwonderlijk, na al dat moois uit Amerika, waarbij de outlook zeker naar een zonnige toekomst wees, het ziet er veelbelovend uit, maar zekerheid, dat Besi een kip met gouden eieren wordt is er niet, maar zilveren eieren heeft hij al vast gelegen, dus we houden moed!!

Nu moet Unilever wel de windmolens laten draaien, voor koelstroom, want anders smelt al dat lekkers, want de koerstemperatuur was +0,87%!!

Shell kwam daar niet aan, maar hield het wel groen, met + 0,37%, tot mijn verwondering, las ik van de week, dat Shell, bij de meest gekochte aandelen behoort, ik doe dat niet, omdat hij bij mij nog altijd, de Max positie in neemt, in de porto, verkopen, doe ik hem zeker niet, omdat schaarste zeker de olie en gasprijzen gaat opdrijven!!

F1 rijder was bij mij ING, het minst slechte bankje van Europa, want ze deugen geen van allen, hij toverde een plus van 1,78% op het bord, maar ik ga er niet verder in, omdat ik de zelfde problemen, als bij de verzekeraars, voorzie, zij het iets minder!!

Vandaag, veel op de groentetuin doen, door alle drukte om afbreken en gelukkig gedeeltelijk, veel mooier weer opbouwen, schiet de tuin er wel eens een beetje bij in, dus moet de tuinvakman, weer hoognodig, orde op zaken stellen, temeer, daar er weer een nieuw coronavirus rondwaart, dan moet je de lichaamssoldaten maximaal bewapenen, met heerlijke vitaminen en mineralen en al het goede dat de tuin biedt!!

Morgen heerlijk ontstressen, bij het voor tijd en eeuwigheid rustgevende WOORD, het is nogal eens een wonderlijke ervaring voor me, hoe vooral, het zingen op de Bovenstem, vermoeidheid wegneemt en heerlijke rust en vrede van de grote VREDEVORST schenkt!!

Maandag hoop ik dat in de 2e kamer, het roer definitief omgaat, naar het heerlijke gebod; Hebt uw naaste lief, als uzelf, want nu zelfs, de wijze, milde nestor, het wrede kamerklimaat, niet meer vol kan houden, wordt het tijd dat Stoffer ook met het blik, daar eens grondig schoonmaak houd, op al die haat en nijd afdelingen, aan de bak, met gezond beleid maken, ruziepotjes, je land en de beurs smeken er om!!, SJALOOM!!!