Bava Value8 keurt jaarrekening goed

Aandeelhouders van Value8 met een account bij DeGiro zullen moeten kiezen voor het dividend in contanten. Handel in preferente aandelen (cum prefs) Value8 is bij DeGiro niet mogelijk. Peter Pan is hiervan op de hoogte.

Value8 heeft vanavond de details bekend gemaakt van het keuzedividend op de gewone aandelen (ISIN:NL0010661864). Het dividend over het boekjaar 2022 bedraagt 0,18 euro per gewoon aandeel. Dit kan worden ontvangen in contanten of in vorm van preferente aandelen (ISIN:NL0015118803). De verhouding is vastgesteld op 1 nieuw preferent aandeel op 27 bestaande gewone aandelen. Het aandeel Value8 zal op 29 augustus 2023 ex-dividend noteren, de record date is 30 augustus 2023 en de keuzeperiode start op 31 augustus 2023 en eindigt op 13 september 2023 (15:00 uur). Het dividend zal betaalbaar zijn per 15 september 2023. Op de betaling van dividend in contanten wordt 15% dividendbelasting ingehouden, op de uitkering in de vorm van preferente aandelen wordt geen dividendbelasting inhouden.