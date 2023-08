Beursblik: ING verlaagt koersdoel BAM

BAM zit in de hoek waar de klappen vallen - hun projecten lopen ook qua kosten uit de hand (zie Denemarken). De hoge inflatie in combi met stijgende rente gaat een zware wissel op de salespipeline trekken. Ze hebben nu nog voor 1 jaar aan projecten in portefeuille maar dat was 1,5. Kortom de Outlook verslechterd en mogelijk worden ze weer gedwongen werk onder kostprijs aan te nemen om de capaciteit bezet te houden. Verder is een koop aanbeveling van de ING niet echt waar je op zit te wachten. Sinds wanneer heeft de ING ooit gelijk gekregen? Je zal maar Philips boven 30 op hun advies gekocht hebben - koop aanbevelingen van banken moet je in het algemeen omdraaien - zijn momenten om uit te stappen. Bankiers zijn namelijk als de dood voor risico - maar aandelen beleggen zonder risico bestaat niet - dat is juist de jus van het beleggen. Bovendien kijken bankiers naar cijfers uit het verleden die ze doortrekken alsof de wereld niet verandert - wat natuurlijk verkeerd is bij beleggen - daar gaat het juist om de veranderingen in de toekomst die de wind in de zeilen kunnen brengen. Kortom vergeet die bank adviezen. HN