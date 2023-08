Beursblik: Jefferies haalt Adyen van de kooplijst

Simpel: een spreadsheet en een formule.

Daarom zijn alle analyses ook in de kern nooit kloppend.

De beste hebben gesprekken met de leiding bedrijf. Mij viel de afgelopen jaren vaak op de Goldman er goed inzat, maar ook die zitten laatste tijd erg fout.

Niemand schat mijns inziens goed in dat de enorme rentestijging van -0,5% naar +4% meer invloed heeft dan gedacht.

Dus alle geldverbranders liggen bij het grofvuil en de bedrijven die tegenvallen liggen bij de Kringloop. (Wordt t nog wat)



tech doet t wisselend, ik zie nu nog met name bij de beveiliging goede resultaten en beurskoersen ( Palo Alto gisteravond bv.)



Bijzonder is wel dat zowel IEX gisteren na de dag ervoor nog extrak koersverlaging erin plempte en in algemene zin dat de analisten dus allemaal koersverlagingen voorstellen waar het kalf Adyen al verdronken was. Niemand stond ervoor al te roepen van Pas op!