Nikola roept 209 trucks terug

Ja, jongens, het brandprobleem van batterijen, voor elektrische auto,s en fietsen, is een enorm probleem, wat schijnbaar moeilijk op te lossen is!!

Het beursverhaal viel van de week niet tegen, bij mij, ondanks black fryday, de AEX verloor bijna 1 punt, ik won ruim 1 punt, dus mag ik niet mopperen!!

ING verspeelde bijna 3 punten, die banken komen dan wel met goede cijfers, maar een goede vooruitblik is er niet bij en ook houden ze de hand op de knip, richting de aandeelhouders, volgens mij zijn ze behoorlijk bang voor zwaar weer in de nabije toekomst!!

Ook het glimmende metaal RVS, wat door Aperam gemaakt wordt kon de koers niet doen glanzen, hij leverde 1,3% in, maar was daarmee het minst slechte metaal, Arcelor liet 2,18% gaan en AMG stort helemaal compleet in het ravijn, die is in een paar weken tijd 1 derde van zijn koers verloren, van de week ging er weer 4,88% af, bij Dalm, blijven de prijzen laag stabiel!!

Besi klom naar 110E, maar zakte, even vrolijk weer onder de 106E terug en verspeelde daarmee 0,52%, toch was hij daarmee de beste chipper, want die grote jongens, moesten rond de 2,5% terug!!

Die ijscoboer, Unilever bakte er ook weer niet veel van, een miniem minnetje -0,06%, alleen dividend is aardig bij dit aandeel!!

KPN deed het wel goed, zoals bijna altijd, als de AEX geen zin heeft, de Rail Away, was gisteren avond weer loepzuiver en glashelder, KPN is onovertroffen op koper, de koers deed het van de week ook leuk +0,84%, ik denk dat KPN flink gaat profiteren, van AI met alles daarom heen!!

Topspeler was Shell, Go well, die ging 1,32% voorwaarts en tel daar nog maar een kw dividend van ruim een punt bij op, veel seinen staan op groen, voor stijgende olie en gasprijzen, heeft de flinke duw omhoog, bij het gas, ook niet te maken ,met herstartende chemiebedrijven, dat zijn enorme gas slurpers!?

Vandaag veel werk op de tuin, nu de lucht opklaart, al met al, gaat het op de tuin goed van het jaar, alles komt op zijn tijd en dan groeit het goed, maar dat betekent: oogsten, schoonhouden en, voordeel op den akker, van de klimaatverandering, je kan gerust nog een late teelt wagen, het seizoen duurt minstens 2 maanden langer, dan vroeger!!

Morgen Rustdag vieren, bij de Joden is de Sabbath een heerlijke feestdag, die vrijdagavond met een feestmaal begint, volledig terecht, de Rustdag is een heerlijk geschenk van onze Schepper, in ZIJN Huis deelt HIJ dan uit genade, om niet, eeuwige rijk makende gaven uit, betaald door onze HEILAND, de mooiste Dankpsalmen passen daarbij en Jan doet dat heel graag op verhoogde toon!!

Maandag hoop ik, dat Shell, een aanval op de 30E kaap gaat doen en als hij Aperam dan in zijn kielzog mee kan nemen, dan start die ouwe rauwe bouwvakker weer niet slecht, na de vakantie, met het weer zat het niet mee, maar mooi weer om te werken is ook wel zo prettig!!, SJALOOM!!!