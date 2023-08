IEA: meer aanbod, maar vraag naar olie stijgt minder sterk in 2024

De IEA is de laatste 2 jaar steeds politieker gekleurd geworden. Waar moet al deze olie van daan komen?Rystadt: "Our estimates show that in the first half of 2023, explorers found 2.6 billion barrels of oil equivalent (boe), 42% lower than the first half of 2022 total of 4.5 billion boe. Fifty-five discoveries have been made, compared to 80 in the first six months of last year. This means discoveries in 2023 have averaged 47 million boe, lower than the 56 million boe per discovery for the same period in 2022."De 2.6 B vaten in H1 2023 en 4.5 B in H1 2022 = 14.3 -24.7 M vaten/dag. Dit kan door appraisal verdubbelen maar komt dan nog niet in de buurt van de 100 M vaten per dag consumptie in 2023 en verder. En het zijn barrels of oil equivalent, dus de som van olie, NGL en gas en niet olie alleen. Het gebrek van nieuwe olie vondsten is niet van de laatste twee jaar en betekent dat olie produktie steeds moeizamer wordt.