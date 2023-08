Beursblik: meevallend cijferseizoen levert toch teleurstelling op

Waarom ziet men zoiets onder de huidige inflatie omstandigeheden toch als een teleurstelling.....?!

Meer meer meer en hogere beurskoersen leidt onder de huidige inflatieomstandheden uiteindelijk immers juist tot minder concrete (feitelijke) waarde van aandelen!

Wat hebben we tenslotte aan hogere en nóg hogere koersen als je er straks niet eens meer een blik erwtenssoep bij de Lidl voor zou kunnen aanschaffen.....?



We zouden nu eigenlijk met z'n allen zoveel mogelijk aandelen moeten gaan dumpen. Dan kunnen we ( als in Jan met de Pet, waar professionele boefjes hun geld vandaan halen) ze straks voor de helft van de prijs in alle rust wel weer een keertje oppikken en zullen de prijzen van olie, gas, boodschappen en ga zo maar onderwijl vanzelf wel goedkoper worden ;-)



Minimalistisch en circulair leven zou voor een jaartje of 2 (omwille van onszelf en anderen) toch wel moeten kunnen, mensen...;-?