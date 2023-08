Jefferies verhoogt koersdoel PostNL naar €1,80

quote: jan de vakman schreef op 8 augustus 2023 10:45: Vanmorgen melden de kranten, dat Post nl de regering vraagt om de postwet aan te passen, omdat ze onmogelijk, aan die normen kunnen voldoen, tante Herna heeft nog zat op te lossen!!

Het wordt toch ook eindelijk eens tijd dat de postwet wordt aangepast. Dat speelt al vele jaren praten praten en praten.En ondertussen is het volume post met 50% gedaald.En dan nog moet dat 5 dagen per week bezorgt worden.Totaal inefficient en onnodig vervuilend met al die beetjes post die evengoed van hot naar her en tot in de verste uithoek bezorgt moeten worden.2 dagen, alleen dinsdag en vrijdag is ruim voldoende en zal spoedig zelfs te veel zijn.Is het vacature probleem bij postbezorgers opgelost en kunnen deze handjes zelfs vele andere banen gaan invullen aangezien er overal werk tekort is. Hoeven de prijzen ook niet zoveel omhoog elk jaar en hou je een gezond bezorgsysteem van post welke wel nog steeds gewenst is.