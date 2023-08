Video: na meevallende kwartaalcijfers nu vizier op 2024

We zitten in het naspel van de corona-crisis. De tekorten aan producten zijn ingelopen. Er is inhaalvraag geweest en die valt geleidelijk dus weg. Hierdoor en ook de hoge rente wordt de economie geremd en daarmee de winstgevendheid van bedrijven. Die gaan vervolgens geleidelijk in de kosten snijden, mede omdat de loonkosten fors gestegen zijn in 2023.

Ergens in Q4 of Q1 2024 verwacht ik tegenvallende of -tegenwoordig net zo erg- niet meevallende cijfers

.

Oftewel ik verwacht weinig de komende periode. Misschien gok ik op bedrijven die profiteren van dalende rentes die ik in 2024 verwacht. De inflatie valt dit jaar al fors terug (tenzij Rusland rare bokkesprongen gaat maken) dus uit angst de economie de nek om te draaien zullen de centrale banken de voeten van het gas halen qua renteverhoging. Dit lijkt me gunstig voor vastgoedfondsen en misschien kruipen die dan door het oog van de rente-naald.