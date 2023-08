Bescheiden winsten in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 772,29 punten. "Centrale banken in de ontwikkelde markten zijn zo goed als klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan", zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. Wiersma zag de Amerikaanse tien- en dertigjaarsrentes in de afgelopen dagen flink oplopen. "Dat heeft niet zozeer te maken met een verandering in de gedachte van beleggers over het beleid van de Fed, maar vooral met het feit dat er volgende week voor 103 miljard dollar aan nieuw staatspapier wordt geveild", aldus de expert van ING. "Om daar ruimte voor te maken in de portefeuilles zijn er beleggers die daarop anticiperen en bestaande posities verkopen. Dat geeft koersdruk en dus hogere rentes, ook nog eens gevoed door speculanten en de vele aandacht in de financiële media." De Amerikaanse rentes trekken ook de rentes in Europa mee omhoog, volgens Wiersma. Beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx merkte op dat de Amerikaanse futures vanochtend worden gesteund door de sterke cijfers van Amazon.com donderdagavond. Het aandeel schoot in de handel nabeurs 9 procent omhoog. Apple kon daarentegen beleggers niet voldoende inspireren en ging nabeurs met 2 procent omlaag, zo stelde Blekemolen. Vandaag richten beleggers zich op het Amerikaanse banenrapport. Er wordt daarbij ook gelet op het verloop van het uurloon als indicator voor de inflatie. Het banenrapport is belangrijk voor het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0942 procent. De olieprijzen stegen licht tot 82 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen was IMCD de enige uitschieter met een koersverlies van 5,1 procent. IMCD meldde dalende resultaten en zakenbank Jefferies verwacht dat analisten hun taxaties naar beneden gaan bijstellen. Degroof Petercam sprak van ondermaatse prestaties. Besi en ABN AMRO stegen tot 2 procent. In de AMX won Fagron 1,9 procent en Air France-KLM won 3,2 procent. Galapagos steeg 1,2 procent. Het biotechbedrijf verwacht dit jaar minder omzet uit de verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca dan eerder gemeld. WDP leverde 1,1 procent in. In de AScX verloor Ebusco 1,3 procent. BAM won 1,3 procent. PostNL schreef 0,5 procent bij. Het Belgische Bpost kwam donderdagavond met meevallende cijfers en het aandeel stijgt vandaag in Brussel met ruim 4 procent. PostNL opent maandag de boeken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.