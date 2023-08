Update: Pharming ondanks stabiele omzet in de rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group schreef in de eerste helft van dit jaar rode cijfers, ondanks een stabiele omzetontwikkeling. Dit bleek donderdag uit cijfers van het biotechbedrijf.

"Pharming maakte een sterk tweede kwartaal van 2023 door. Na de verstoringen bij de terugbetalingen in de Erfelijk Angio-Oedeem (HAE)-markt in het eerste kwartaal, herstelde Ruconest zich uitstekend in het tweede kwartaal met een omzetstijging van 20 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023”, aldus CEO Sijmen de Vries in een toelichting.

Over het afgelopen half jaar steeg de omzet op jaarbasis echter slechts nipt.

De Vries benadrukte daarnaast dat Ruconest een stabiele basis vormt voor toekomstige groei en dat de "lage een-cijferige omzetgroeiverwachting over het gehele jaar" blijft gehandhaafd.

Pharming meldde verder goede voortgang te boeken bij de inspanningen om leniolisib wereldwijd beschikbaar te maken in belangrijke markten voor APDS-patiënten.

Resultaten

De inkomsten stegen in het afgelopen half jaar van 96,8 naar 97,4 miljoen dollar. Hiervan was 93,6 miljoen dollar afkomstig van Ruconest en 3,8 miljoen dollar van Joenja, waarvan de lancering in de VS het afgelopen kwartaal plaats vond.

De brutowinst bleef vrijwel gelijk op 87,6 miljoen dollar en het bedrijfsresultaat daalde van 20,6 miljoen dollar positief naar 8,4 miljoen dollar negatief. Dit was vooral het gevolg van gestegen bedrijfskosten, waaronder mijlpaalbetalingen van 10,0 miljoen dollar na de eerste commerciële verkoop van Joenja in de VS.

De winst over de verslagperiode draaide naar een verlies van 10,9 miljoen dollar, na een winst van 19,2 miljoen dollar een jaar eerder

Eind juni had Pharming 194,1 miljoen dollar in kas, ten opzichte van 208,7 miljoen dollar eind december.

Pharming verwacht dat de CHMP het advies voor leniolisib bekend zal maken in het vierde kwartaal van 2023. "Onder voorbehoud van een positief advies wordt de goedkeuring voor Europa ongeveer twee maanden later verwacht, gevolgd door commerciële lanceringen in individuele EU-landen."

Update: om technische reden.