ECB zet vergoeding op minimumreserves op 0 procent

Nu nog even uitleggen wat "minimumreserves" zijn...Volgens mij is dat een marginale kwestie als ik onderstaande zo eens doorlees:Maar goed, ik kan het mis hebben, zo goed ben ik niet thuis in deze materie.Voor de volledigheid hierbij ook nog even de hele tekst van de beleidsbeslissing van vandaag:Kwartje erbij en voorlopig rustig de data afwachten, zo lijkt het devies.Markten reageren uiteraard weer euforisch op dit "non-event", nu nog even de persco afwachten ;-)