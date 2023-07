Winsthalvering Shell verwacht

Er was nog een andere analist die allang gezegd heeft, dat Shell veel te laag gewaardeerd is, deze analist zegt ook dat die schatting van de winst bij de gassector, aan de lage kant is en die van olie en chemie zeker laag is, dus hij denkt dat 1 en ander toch nog wel een beetje mee gaat vallen, zijn prognose is een kwart minder winst!!, die analist heet geloof ik Jan de Vakman!!